Janus Vivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janus Vivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janus Vivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janus Vivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janus Vivar 7 Eylül 1998 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Janus Guillermo Vivar Estrella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janus Vivar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Janus Vivar'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janus Vivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janus Vivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janus Vivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janus Vivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2014 yılında Azogues U20

31 Aralık 2014 yılında CSNA U20

23 Şubat 2015 yılında Deportivo Azogues

5 Mayıs 2015 yılında Norte América

2 Şubat 2016 yılında SD Aucas

31 Aralık 2016 yılında Norte América

1 Mart 2017 yılında CSD del Valle

3 Mart 2017 yılında SD Aucas

31 Aralık 2017 yılında CSD del Valle

16 Ocak 2018 yılında SD Aucas

19 Haziran 2019 yılında CD América

4 Kasım 2019 yılında SD Aucas

6 Temmuz 2021 yılında Uni. Católica

Janus Vivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janus Vivar şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Janus Vivar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSD Estrella Roja (-9/2011), CS Norte América (9/2011-7/2012), Independiente del Valle (7/2012-2/2013)

Ekvador U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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