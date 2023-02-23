Janusz Gol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janusz Gol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janusz Gol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janusz Gol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janusz Gol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janusz Gol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janusz Gol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janusz Gol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janusz Gol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janusz Gol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janusz Gol 11 Kasım 1985 tarihinde Świdnica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Janusz Krzysztof Gol şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janusz Gol Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Janusz Gol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Janusz Gol'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Janusz Gol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janusz Gol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Janusz Gol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janusz Gol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2008 yılında GKS Belchatow

24 Şubat 2011 yılında Legia Varşova

25 Temmuz 2013 yılında Amkar Perm

29 Ağustos 2018 yılında Cracovia

25 Ağustos 2020 yılında FC Dinamo

9 Temmuz 2021 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

Janusz Gol kimdir

Janusz Gol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janusz Gol şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Polonia Swidnica

Janusz Gol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Janusz Gol nereli

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