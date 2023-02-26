Japaa Michael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Japaa Michael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Japaa Michael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Japaa Michael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Japaa Michael 7 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Japaa Michael Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Japaa Michael'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Japaa Michael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Japaa Michael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Japaa Michael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Japaa Michael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Japaa Michael şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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