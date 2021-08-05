Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroya bir yabancı stoper katmak istediklerini ve görüştükleri oyuncu olduğunu söylemişti. Sonrasında sosyal medyada bir anda çıkan Japhet Tanganga Galatasaray ile anlaştı haberlerinin ardından taraftarlar Japhet Tanganga kimdir, nereli, kaç yaşında? Japhet Tanganga hangi takımlarda oynadı? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

JAPHET TANGANGA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, JAPHET TANGANGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

3 Mart 1999'da Londra'da dünyaya gelen Japhet Manganga, 10 yaşında Tottenham altyapısına girdi. Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen İngiliz stoper, yalnızca 13 maça çıkabildi.

Çeşitli kategorilerde Tottenham formasıyla 102 maça çıkan Tanganga, milli takımda ise forma şansı bulamadı.

JAPHET TANGANGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Tanganga, Haziran 2019'da, İngiliz kulübü ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Tottenham'ın çeşitli altyapı takımlarında ve İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında şans bulan 1.84 boyundaki stoperin şu andaki piyasa değeri 8 milyon Euro civarında.