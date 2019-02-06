Japon araştırmacı Doç. Dr. Moriyama Teruaki, MEDİT'te

İSTANBUL (AA) - Japon araştırmacı Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, İHÜ ile Japonya'nın Doshisha Üniversitesi arasındaki iş birliği ve akademisyen değişim programı kapsamında, Doshisha Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nden Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İHÜ MEDİT bünyesinde misafir araştırmacı oldu.

İHÜ Süleymaniye kampüsünde yer alan MEDİT’te çalışmalarını hadis tarihi konusunda sürdürecek olan Doç. Dr. Teruaki, bu süre zarfında çeşitli eğitim ve seminerlerle öğrencilerle buluşacak.

Teruaki, aynı zamanda İstanbul’un ve dünyanın en önemli kütüphanelerinden olan Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ve diğer önemli kütüphanelerde araştırmalar yapacak, hadis tarihi üzerine çalışan ilim insanlarıyla görüşecek. Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile ortak bir programa da imza atacak.

MEDİT Konferans Salonu’nda 13 Şubat'ta saat 13.00’te gerçekleştirilecek programda Prof. Dr. Recep Şentürk, "Kırılmayan Toplumsal Hafıza Zinciri: Hadis Rivayet Ağı 610-2018" konusu üzerine, Doç. Dr. Moriyama Teruaki ise "Horasanî Ashab-ı Hadisin Entelektüel Aktiviteleri ve Ortaçağ Müslüman Toplumlarında Sünnetin Yayılması"na dair bir panel düzenleyecek.





- "Türkiye'de özgür ve zengin bir ilim ortamı var"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Moriyama Teruaki, İHÜ'de çalışmalarını sürdürmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'de başka ülkelerle kıyaslanmayacak kadar özgür ve zengin bir ilim ortamı olduğunu kaydetti.

Özellikle Süleymaniye Kütüphanesi'nin, dünyadaki tüm İslami ilimler araştırmacıları için göz kamaştırıcı bir birikime ev sahipliği yaptığını aktaran Teruaki, İbn Haldun Üniversitesinin tarihi öneme sahip Süleymaniye medreselerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmesinin öğrenciler ve araştırmacılar için bir şans olduğunu vurguladı.

Japonya’da, hadis alanında çalışan sadece 3 kişi olduğuna işaret eden Teruaki, Japonya’da derinlikli İslam araştırmalarının daha yeni yeni başladığını ve İslami ilimlerdeki araştırma fırsatlarının az olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Arap ülkelerinde yaşanan siyasi, toplumsal krizlerin, söz konusu ülkelerdeki ilim ortamlarını belli ölçüde sönükleştirdiğini aktaran Teruaki, ilim için oralara gitmenin mevcut şartlarda pek de verim sağlamayacağını, bu durumun Türkiye ve özellikle İstanbul’daki ilim ortamlarının yıldızını daha da parlattığını vurguladı.

Teruaki, Şam'da bulunduğu yıllarda ilim camiasında edindiği dostların önemli bir bölümünün bugün Suriye’deki savaş hali dolayısıyla İstanbul’da yaşamlarına devam ettiğini de belirtti.

Kaynak: AA