Japon Başkonsolos Nishimaki’den Vali Canalp’a ziyaret
EDİRNE (AA) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e nezaket ziyaretinde bulundu.Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı...
EDİRNE (AA) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Japonya’nın İstanbul ve Ankara başkonsolosluklarında çeşitli kademelerde görev yapan ve İstanbul Başkonsolosluğuna atanan Nishimaki Edirne Valisi Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Valisi Ekrem Canalp, Başkonsolos Nishimaki’ye yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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