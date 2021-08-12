Japon belediye başkanı altın madalyayı ısırdı! Olimpiyat komitesi yenisini verecek!

Tokyo 2020’de softbol dalında birinci olan Japonya softbol milli takımının oyuncusu Goto Miu’nun altın madalyasını ziyaret ettiği belediye başkanı ısırdı ve olimpiyat komitesi değiştirilmesini istedi.

Japonya softbol branşının Yokohama'da 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etmişti.

Galip takımın oyuncusu Goto Miu sonraki hafta doğduğu şehir olan Nagoya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Kawamura Takaşi tarafından makamına kabul edildi.

Ziyarette madalyalı sporcu, altın madalyasını başkan Kawamura'nın boynuna astı. Bu sırada Kawamura, yüz maskesini çıkararak Goto Miu'nun altın madalyasını ısırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada viral olan görüntüler ile ülke çapında verilen tepkiler üzerine, ertesi gün Kawamura " uygunsuz" davrandığını beyan ederek özür diledi.

Görüntüler sosyal medyada gündem olduktan sonra ülke çapında verilen yoğun tepkiler üzerine yaptığının uygunsuz olduğu kabul eden belediye başkanı özür diledi.

YENİ MADALYA VERİLECEK

Nagoya kentinin bağlı bulunduğu Aiçi Eyalet Valisi Oomura Hideaki, sporcunun altın madalyasının değiştirilmesi için ilgili mecralarla görüşeceğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, madalyanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.