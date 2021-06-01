Japon iki otomotiv devi üretimi durdurdu

Japon otomobil üreticileri Toyota Motor Corp ve Honda Motor Co, Covid-19 kaynaklı olarak Malezya'da tam kapanmaya gidilmesi üzerine üretimine kısa süreliğine ara verdi.

Malezya'da geçen yıl 51 bin araç üretimi gerçekleştiren Toyota'nın üretim ile satışları da durdurduğu bilinmektedir. Şirketin faaliyetine ne zaman devam edeceğine dair bir açıklama henüz yapılmamıştır.

Toyota ile birlikte yan kuruluş olarak faaliyet gösteren Daihatsu Motor'un da 1-14 tarihleri arasında üretimi durduracağı bildirildi.

Honda şirketi ise, otomobil üreticisinin karantina sırasında iki tesisi geçici olarak kapatacağını söyledi. Yılda yaklaşık 100.000 otomobil ve 300.000 motosiklet üreten bu fabrikaların 15 Haziran'dan itibaren üretime devam etmesi bekleniyor.