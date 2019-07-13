Japon kaligrafi sanatını sergiliyor

ADANA'da Mehmet Şirin Kurt (23), bir kafede japon kaligrafi sanatını sergiledi. Bu sanatı Türkiye'de ilk kez kendisinin yaptığını söyleyen Kurt, "Bu sanat insanı ruhsal dinginliğe ulaştırıyor" dedi.

Gezgin olarak birçok ülkeye giden Mehmet Şirin Kurt, yurt dışında tanıştığı japon bir kadın sanatçıdan gördüğü "kaligrafi sanatı'ndan etkilendi. Bu sanatı araştıran Mehmet Şirin Kurt, kendisi de sergilemeye başladı. Adana'da bir kafede kaligrafi sanatını gösterime sunan Kurt, büyük ilgi gördü. Kaligrafi sanatının 6. yüzyılda Çin'de doğduğunu belirten Kurt, japon kültüründe halen sürdürülmekte olduğunu ve bu yöntemle insanın ruhsal dinginliğe ulaştığını belirtti.

Aslen Mardinli olan, İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezunu Mehmet Şirin Kurt, "Kendimi bildim bileli sanatın içindeyim ve yaşantımı sanat üzerine kurdum. Mardin'de bir atölyem var orada çalışmalarımı yürütmeye devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla Japon Kaligrafi Sanatı, Türkiye de ilk defa gösteriliyor. İnsanlar için farklı bir çalışma, bu sanatın olumlu ve olumsuz yönleri olabilir. Bu sanat tamamen hissetmekle alakalı. Eğer insanlar bunu başarabilirlerse ilginin çok yoğun olacağını düşünüyorum. Bilmeyenlerin aklından "bu adam burda ne yapıyor?" düşüncesi bile geçebilir. Bu durum onların izlerken keyif almamalarına sebebiyet verebilir. Ama sanatın içinde olan insanlar ilgisini esirgemiyor. Belli bir arzum yok hayat ve sanatım beni hangi noktaya götürecekse orada olmak isterim. Şöyle bir cümleyle daha net ifade edebileceğimi düşünüyorum; yaptığım sanat beni bataklığa dahi sürükleyecek olsa mutlu olurum, ben işimi çok seviyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA