Uzak Doğu'da turnuvaları düzenlenen ve geleceğin sporu olarak adlandırılan Japon teknosporu Hado oyunu, İstanbullular tarafından 22-29 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. İşte Hado Türkiye ve Hado game hakkında bilgiler...

Oyunda, efsane mangalardan “Dragon Balls” ve oyun tarihinin mihenk taşlarından biri olan “Street Fighter” karakterlerinden Ryu, Ken, Sagat, Guile ve Akuma gibi birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada savaşmaları sağlanıyor.

6 ülkede sanal spor branşı olarak yer alıyor

Artırılmış gerçeklik oyunu Hado, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.

Birçok oyun tasarımcısı ve karikatüristle birlikte geliştirilen Hado, yerel mitlerden ulusal hikayelere, oyun kültlerinden farklı kültürlerin inançlarına kadar pek çok alanda oyun zevki ve teknolojiyi birleştirerek oyunculara farklı deneyimler sunuyor.

Japon teknosporu Hado oyunu İstanbul’da

Diğer sanal oyunlardan farklı olarak hali hazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer alan Hado'nun İstanbul'daki tanıtım etkinliğine, Avrupa ve Japonya'dan temsilcilerin yanı sıra Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger de katıldı.

29 Ekim'e kadar İstanbul'da oynanabilecek

Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Hado'ya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Son üç yıl içerisinde Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen Hado'yu Türkiye'deki oyunseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilir kol bantlarıyla oynanan Hado, oyunseverlere çok farklı bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.

Hado Türkiye

İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger de, yenilikçi ve dünya standartlarındaki tüm eğlence kanallarında destek verdiklerini ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alan sanal oyun sporu Hado'yu ağırlamaktan gurur duyduklarını anlatarak, "Katılım çok güzel, ve ilgi de yoğun. Sanal oyun sporlarını ve gelişimini destekliyoruz. 29 Ekim'e kadar Hado'ya ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Sporla teknolojinin birleştiği oyun 29 Ekim’e kadar tema park misafirleri tarafından ücretsiz denenebilir.

Hado game

Uzak Doğu'da turnuvaları düzenlenen ve geleceğin sporu olarak adlandırılan Japon teknosporu Hado oyunu, İstanbullular tarafından 22-29 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. İşte Hado Türkiye ve Hado game hakkında bilgiler...

İsfanbul Tema Park, dünyaca ünlü Japon Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu Hado’ya ev sahipliği yapıyor. 22 - 29 Ekim tarihlerinde Tema Park’a giriş bileti alan misafirler, Hado’yu ücretsiz olarak tecrübe edebilecek. Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The Superhuman Sports Society’nin oyun ve teknolojiyi birleştirerek tasarladığı artırılmış gerçeklik oyunu Hado, Türkiye’de meraklı takipçileriyle buluştu. Hado’nun ilk günkü açılış etkinliğine Avrupa ve Japonya’dan temsilcilerin yanı sıra, Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger katıldı.

SPOR YAPARKEN EĞLENMEK MÜMKÜN

Organizasyondan ötürü heyecanlı olduklarını belirten İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Çok enteresan bir spor bu Hado. Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin, bilgisayar oyunlarının ve sporun birleştirildiği bir etkinlik. Japonya’da yaklaşık 3 senedir büyük kitlelerin takip ettiği bir organizasyonu buraya getirdik. 7 gün boyunca bizlerle olacak. Tema parkı ziyaret eden bütün misafirlerimiz ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Oldukça yorucu ve kalori harcattıran, spor yaparken insanların eğlendiği bir organizasyon” dedi.

BU OYUNDA YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL

Hado’yu 20 ülkeyle birlikte İstanbul’a da getirdiklerini ifade eden Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, “Bu yeni bir organizasyon, yeni bir spor dalı. Anneyle çocuğun, kadınla erkeğin yaş farkı gözetmeksizin çok rahat bir şekilde spor yapabileceği, fiziksel temas olmadan teknolojinin günümüz sporuyla birleştiği bir organizasyon” dedi.

6 ÜLKEDE FEDERASYONU VAR

Oyunu hem Türkiye’de hem de Japonya’da birkaç defa deneyimlediğini aktaran Erdemir, “Türkiye’deki hedefimiz, önümüzdeki yıl sonuna kadar farklı şehirlerde kurulacak olan 50 noktada insanları Hado’yla tanıştırmak. Ve en yakın zamanda lisanslı oyuncu portföyü yaratıp 2020 sonundaki Dünya Şampiyonası’na sporcu yollamak. Çünkü 2016 yılından itibaren Dünya Şampiyonası düzenleniyor. 6 farklı ülkede federasyonu kurulmuş durumda. Dünya üzerinde gerçekten çok yaygınlaşmakta olan bir spor. Çok hızlı gelişiyor. Uzak Doğu’da oyuncu sayısı çok fazla. Japonya’daki bir Bahar Kupası’na gitme şansım oldu, yaklaşık bin 500 kişilik bir seyirci grubu vardı” ifadelerini kullandı.