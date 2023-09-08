Japon yetenek ajansında cinsel istismar skandalı

Japonya'da yetenek ajansı Johnny's and Associates'in Başkanı Julie Keiko Fujishima, ajansın kurucusu Johnny Kitagawa'nın erkek çocukları istismar ettiği iddialarının ardından istifa etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Japon yetenek ajansında cinsel istismar skandalı

Japonya'da yetenek ajansı Johnny's and Associates'in Başkanı Julie Keiko Fujishima, ajansın kurucusu Johnny Kitagawa'nın erkek çocukları istismar ettiği iddialarının ardından istifa etti.

Japonya'da erkek çocukları yetiştiren ünlü yetenek ajansı Johnny's and Associates'in 2019'da hayatını kaybeden kurucusu Johnny Kitagawa hakkındaki cinsel istismar iddiaları ülke gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta tamamlanan 3 aylık soruşturmada, Japon eğlence sektörünün en güçlü isimlerinden Kitagawa'nın 1950'li yıllardan bu yana yüzlerce gence ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Mağdurların büyük bir bölümünün Johnny's Jr. adlı dans ve şarkıcı ekibinde yer aldığı belirtildi.

Kitagawa'nın yeğeni Julie Keiko Fujishima, bugün mağdurlardan özür dileyerek, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mağdurlara ödenecek tazminatlara kendi servetinden katkıda bulunacağını ifade eden Fujishima, "Bu dayımın yaptığı bir şey. Ben de yeğeni olarak bunun sorumluluğunu üstlenmek istiyorum" dedi.

Fujishima, cinsel istismar iddialarının gerçek olduğunu ve yaşandığını belirterek, mağdurlara yönelik tazminat programının yürütülmesi için şirketin yönetim kurulunda kalacağını söyledi.

Cinsel istismara uğrayanların bir kısmı şirketin yaşananlardan dolayı özür dilemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, mağdurlar arasında yer alan Yukihiro Oshima yaptığı açıklamada, "Kalbimdeki yaralar iyileşmeyecek. Ancak kendimi biraz daha iyi hissediyorum" dedi.

İddiaları bastırmıştı

Johnny Kitagawa hakkında kariyeri boyunca cinsel istismar iddiaları ortaya atılmış ancak sektördeki nüfuzu nedeniyle söz konusu iddiaları bastırmayı başarabilmişti. Ancak ölümü sonrası mağdurlar tek tek konuşmaya başlamış, yayınlanan bir belgeselin ardından ise şirket iddialarla ilgili soruşturma açılmasını kabul etmişti.

Japonya'da pop müzik sektörünün en güçlü ajansı Johnny's and Associates'in yeni başkanı, ajansın yetiştirdiği 56 yaşındaki aktör ve şarkıcı Noriyuki Higashiyama oldu. Görevini yerine getirmek için mesleğini bırakma kararı aldığını belirten Higashiyama, "Korkunç bir suç işlendi. Güveni yeniden kazanmak zaman alacak ve ben bunu başarmak için kendimi riske atıyorum" dedi. Higashiyama hakkında da istismar iddiaları ortaya atıldı. Ancak Higashiyama, söz konusu iddiaların yaşanıp yaşanmadığını hatırlayamadığını ifade etti.

Japon yetenek ajansında cinsel istismar skandalı

Japon yetenek ajansında cinsel istismar skandalı

Japon yetenek ajansında cinsel istismar skandalı

Japon yetenek ajansında cinsel istismar skandalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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