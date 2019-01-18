Japonlar 60’lı yaşlara kadar çalışmak istiyor

Japonya'da hükümetin yaptırdığı bir anket, katılımcıların yüzde 30'unun 60'lı yaşların başına kadar çalışmayı düşündüğünü ortaya koydu.

Japonya'da hükümetin yaptırdığı bir anket, ülkenin çalışma kültürü ile ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu. 18 yaş üstü 5 bin kişiyle görüşülerek hazırlanan ve 2 bin 900 geçerli yanıt alınan araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'u 60'lı yaşların başına kadar çalışmak istediğini söyledi. Hangi yaşa kadar çalışmak istedikleri sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 30.7'si "61-65 yaş arası" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 21.5'i "66 ile 70 yaş" aralığına kadar çalışabileceğini ifade ederken, yüzde 18.8'i ise "51-60 yaş" aralığına kadar çalışmak istediğini belirtti.

66 yaşına kadar çalışmak istediğini belirten katılımcılara neden iş yaşamına devam etmek istediklerinin de sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 28,9'u "maddi sorun yaşamadan hayatlarına devam etmek" istediğini söyledi. Yüzde 24.9'u "yaşam giderlerini karşılamak zorunda" olduğunu ifade ederken, çalışmayı sevdiğini belirtenlerin oranı yüzde 16.9 oldu.

Kaynak: İHA