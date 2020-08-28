Japonya Başbakanı Şinzo Abe görevinden istifa etti

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gerçekleştirdiği basın toplantısında flaş bir karar alarak görevinden istifa etti. Abe, son yapılan sağlık kontrollerinde geçmişte yaşadığı hastalığın nüksettiğini öğrendiğini belirterek, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı." dedi.

"Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soruya cevap veren Abe, hastalığının kesinlikle iyiye gideceğine ilişkin bir garanti olmadığını belirterek, "Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm." yanıtını verdi.

2007 YILINDA DA İSTİFA ETMİŞTİ

Ulusal basındaki haberlerde, temmuzda Abe’nin Başbakanlık konutunda kan kustuğu belirtilmişti.

Kyodo ajansına göre, yılda iki kez mutat muayenelere tabi tutulan 65 yaşındaki Abe, ağustos başından beri bir dizi sağlık kontrolüne girmişti.

Abe, 2006'da ilk defa üstlendiği başbakanlık görevinden "bağırsak iltihabı" rahatsızlığı nedeniyle 2007'de ayrılmıştı.

Yeni bir tedavi sayesinde hastalığını yendiğini belirten Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine ve 2012'de başbakanlığa geri dönmüştü.

Şinzo Abe kimdir? Kaç yaşında? Neden istifa etti?