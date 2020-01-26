Japonya Çin’deki vatandaşlarını tahliye edecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Korona virüsünün yayıldığı tahmin edilen Çin'in Wuhan kentindeki Japon vatandaşlarının, bölgeden tahliye edileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü ile ilgili kritik bir kararı açıkladı. Abe, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin Çin'in Wuhan kentinden ayrılmak isteyen Japon vatandaşlarını tahliye edeceğini söyledi. Hafta sonu boyunca bölgedeki vatandaşlarının Wuhan'dan ayrılmak isteyip istemediklerini araştırdıklarını kaydeden Abe, karantina altındaki bölgeden Japon vatandaşlarını çıkarmak için yasal yolları incelediklerini belirtti. Çin ile Japonya arasında gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından, bölgedeki Japon vatandaşlarının uçaklarla Japonya'ya getirilmesi bekleniyor.

Japonya'da da görüldü

Japonya'da da endişeye neden olan virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken, daha önce Çin'den Japonya'ya geldiği belirtilen 3 kişide Korona virüsüne rastlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA