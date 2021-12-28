Japonya doğumlu Ümit Özdağ, Suriyeli esnafı aşağılayarak, "Ülkene gitmeyi düşünmüyor musun?" Diye sordu!

Japonya doğumlu Ümit Özdağ, İzmir'de kameraları kayda aldırarak Suriyeli bir esnafın kuyumcu dükkanına girdi. Önceden planlanmış olan bu eylemde Özdağ, Suriyeli olduğu bilinen esnafı herkesin içinde aşağıladı. Kimlik sordu, ruhsat sordu, yetmedi bir de "ülkene dönmeyi düşünmüyor musun?" sorusunu sordu. Ümit Özdağ'ın bu rahatsız edici tavrı, sosyal medyada vatandaşın tepkisine neden oldu.

"ÜLKENE GİTMEK İSTEMİYOR MUSUN?"

Kuyumcuya girer girmez, esnafa dükkan açma iznini soran Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum" cevabını alınca adeta çılgına döndü. Sinirini gizleyemeyen Japonya doğumlu Genel Başkan, Suriyeli esnafı herkesin içerisinde yerin dibine soktu. "Ülkene gitmek istemiyor musun?" sorusunu yönelten Özdağ'a "Hayır burada kalmak istiyorum" diyen esnaf, sosyal medyada oldukça destek gördü.

Bazı yorumlarda "Suriyelilerin bu kadar hakka sahip olmasına ben de karşıyım ama bu aşağılama çok fazla" ifadeleri dikkat çekti.

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