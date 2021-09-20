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  3. Japonya Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı için karar verdi!

Japonya Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı için karar verdi!

Japonya'da yeni tip koronavirüs ve oluşturduğu varyantlarla mücadelede kapsamında üçüncü doz aşının uygulanması için karar verildi.

Japonya Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı için karar verdi!

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği veriler ışığında yaptığı habere göre, Kovid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını masaya yatırdı.

Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Kovid-19'a karşı üretilen antikorun etkinliğinin azaldığı ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil diğer oluşan varyantlara karşı da aşının etkisini kaybettiği belirtildi. Aşıyı üreten firma 3. dozun gerekliliğine yönelik çağrıda bulundu. Heyet, istekli kişilerin bu dozun vurulması için uygulamayı başlatma kararı aldı.

Japonya Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı için karar verdi!

İSTEYEN AYNI MARKA AŞIDAN OLABİLECEK

İki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler. Üçüncü doz aşının başlangıç tarihi ve uygulamanın kapsamına yönelik detayların daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de uygulanmaya başlamıştı.

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