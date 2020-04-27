Japonya Merkez Bankası para politikasını daha da gevşetti

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi.

BoJ, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında, parasal gevşemeyi daha da artırıcı yönde kararlar alırken, daha önce yıllık 80 trilyon yen olan devlet tahvili alım miktarı üst sınırını metinden kaldırdı.

Karara ilişkin bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya ekonomisinde durumun, Kovid-19'un hem yurt içi hem de yurt dışında yayılımının artması nedeniyle giderek daha ciddileştiği vurgulandı.

Hükümetin ve BoJ'un aldığı politika tepkilerinin ekonomide bazı olumlu etkiler gösterse de şirketlerin mali pozisyonlarındaki bozulmadan anlaşıldığı gibi finansal koşulların daha az uyumlu hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu gelişmeler göz önüne alındığında, BoJ para politikasını daha da gevşetme kararı aldı. Bu kapsamda, şirket tahvili ve bonosu alımları artırılacak. Devlet tahvili alımları daha aktif bir şekilde gerçekleştirilecek. Kovid-19'a karşı finansmanı kolaylaştırmak için özel fon sağlama işlemleri güçlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankanın bu önlemleri, finansal kurumlar ve firmalara sorunsuz finansman sağlamak ve finansal piyasalarda istikrarı korumak amacıyla aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Oy birliği ile alınan karar kapsamında, banka şirket tahvili ve bonosu alımlarının azami miktarı önemli miktarda artırılacak ve üst sınırı toplamda yaklaşık 20 trilyon yen olacak şekilde şirket tahvili ve bonosu alınacak. Satın alınacak şirket tahvillerinin maksimum vadesi 5 yıla çıkarılacak. Tahvil piyasasındaki likiditenin düşük kaldığı bir ortamda, hükümetin acil ekonomik önlemlerine cevaben devlet tahvili ve bonosu ihraç miktarındaki artışın, piyasa üzerinde etkisi olacaktır. Bu durum göz önüne alındığında, BoJ tahvil piyasasında istikrarı korumak ve tüm getiri eğrisini istikrarlı bir şekilde dengelemek amacıyla devlet tahvili ve bonolarının alımlarını daha aktif gerçekleştirecektir. Öte yandan yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ve yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımı gerçekleştirilecek."

Politika faizinin yüzde eksi 0,1'de bırakıldığı da aktarılan açıklamada, alınan güçlü parasal genişleme kararının ekonomik ve finansal faaliyetlerin desteklenmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesine yer verildi.





- Ekonomik beklentiler





BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Japonya ekonomisindeki ciddi durumun Kovid-19 salgını nedeniyle sürmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen metinde, enflasyondaki yıllık değişimin şimdilik virüsün yayılımı ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zayıf kalmasının beklendiği bildirildi.

Metinde, salgının kontrol altına alınmasının ardından, Japonya ekonomisinin uygulamaya konulan tedbirler ve talepteki artışın etkisiyle toparlanacağı öngörüsüne yer verilerek, enflasyondaki yıllık değişimin ise kademeli gerçekleşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde 1,0 ila yüzde 1,1 aralığından, yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığına revize etti. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise daha önce 2020 için yüzde 0,9-1,0 aralığında bulunan enflasyon beklentisi yüzde eksi 0,8 ila yüzde eksi 0,4 aralığına çekildi.

Banka, 2019 mali yılı için reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisini yüzde 0,8 ila yüzde 0,9 aralığından, yüzde eksi 0,4 ila yüzde eksi 0,1 aralığına düşürdü. 2020 mali yılında ise Japonya ekonomisinin yüzde 3 ila yüzde 5 arasında daralacağı öngörüldü. Banka daha önce ekonominin 2020 mali yılında yüzde 0,8-1,1 bandında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 1-1,3 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 2,8-3,9'a yükseltildi.

Kaynak: AA