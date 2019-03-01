Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Sanayi üretimi Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 3.7 düştü.

- Perakende satışlar Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.9'luk düşüş sonrasında aylık yüzde 2.3 düştü.

Çin

- Üretim dışı imalat satınalma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 55.7 düzeyininden 55.3 düzeyine geriledi.

- İmalat satınalma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 49.5 düzeyinden, 49.2 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Fransa

- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 artarken, yıllık yüzde 1.5 düştü. Endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.6 düşmüş, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.

- Gayrisafi yurtiçi hasıla bir değşiim göstermeyerek yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0.3 arttı.

- Tüketici harcamaları Ocak ayında, aylık yüzde 1.23 arttı. Tüketici harcamaları Aralık ayında yüzde 1.5 düşmüştü.

Almanya

- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.6 arttı. Endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.8 düşmüş, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 23 Şubat haftasında, bir önceki haftaki 217 bin kişiden, 225 bin kişiye yükseldi.

- Devam eden başvurular 15 Şubat haftasında, bir önceki haftaki 1.726 milyon kişiden, 1.805 milyon kişiye yükseldi.

- Yıllıklandırılmış gayri safi yurtiçi hasıla yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2.6 yükseldi.

- Kişisel tüketimler yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 yükseldi.

- Çekirdek kişisel tüketimler yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 yükseldi.

- EIA doğalgaz stok değişimi 22 Şubat haftasında 166 milyar varil azaldı.