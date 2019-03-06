Japonya: - Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, 52.3 puana yükseldi
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
- Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.6 puandan, 52.3 puana yükseldi.
ÇİN
- Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53.6 puandan, 51.1 puana geriledi.
AVRUPA
- Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 47.8 puandan, 50.2 puana yükseldi.
- Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 48.2 puandan, 50.4 puana yükseldi.
- Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53 puandan, 55.3 puana yükseldi.
- Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.8 puana yükseldi.
Birleşik Krallık
- Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.1 puandan, 51.3 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
- Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 52.8 puana yükseldi.
- Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51 puandan, 51.9 puana yükseldi.;
- Perakende satışlar Ocak ayında aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi. Perakende satışlar Aralık ayında aylık yüzde 1.4 düşmüş, yıllık yüzde 0.3 yükselmişti.
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