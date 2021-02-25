Japonya yalnızlar için bakan görevlendirdi

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sosyal izolasyonun insanları yalnızlaştırdığı görülüyor. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bu durum için harekete geçerek yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadeleden sorumlu olarak özel bir bakan görevlendirdi.

İNTİHAR SAYILARI ARTTI

2020 yılı sonu itibarıyla yeniden yükselişe geçtiği Japonya’da hükümet söz konusu tablonun nedeninin yalnızlık olduğu kararına vararak bu soruna el attı. Pandemi sürecinde daha ağır hissedilen sosyal izolasyonun ardından Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bölgesel kalkınma bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu "yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadeleden sorumlu bakan" olarak görevlendirdi.

KORONA VİRÜSÜNÜN PSKOLOJİYE ETKİSİ

Salgın nedeniyle 10 eyaletinde olağanüstü hal uygulanan Japonya'da günlük hayatın kısmen kısıtlanması insanların yalnız hissetmesine neden oldu. Salgının ekonomik etkileri toplum psikolojisini olumsuz etkiledi. Günden güne artan intihar vakalarının önüne geçilemedi

SOSYAL YALNIZLIK VE İZOLASYON ÖNLENECEK

Yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada Sakamoto, Başbakanın talimatıyla konuyu ele aldığını, sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek için çalışmalar yapacağını söyledi.

