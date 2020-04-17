Japonya’da 15 kişi daha koronadan hayatını kaybetti, ölü sayısı 218’e yükseldi

Japonya'da 15 kişinin daha korona virüsü nedeni ile hayatını kaybetmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 218'e yükseldi.

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Japonya'da 15 kişinin daha hayatına kaybetmesine neden olurken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 218'e yükseldi. Yetkililer, karantina gemisi Diamond Princess'de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 13 kişinin haricinde Japonya genelinde ölü sayısının 205 kişi olduğunu açıkladı. Yetkililer, bugün 201'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 533 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 10 bin 539'a yükseldiğini aktarırken, karantina gemisi Diamond Princess'da enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 9 bin 827 kişi korona virüse yakalandığını duyurdu.

Japonya'da korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 7 eyalette 6 Mayıs'a kadar OHAL ilan edilmiş, ilk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacağı belirtilen OHAL'in kapsamı dün tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletildi.

Kaynak: İHA