Japonya’da 2020 Olimpiyatları için geri sayım başladı

2020 Tokyo Olimpiyatları için 1 yıllık geri sayım başladı.

Japonya, 2020'de ülkede gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları için 1 yıllık geri sayıma bugün başladı. 1964'ten bu yana ilk kez yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, gelecek yıl 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından sporseverleri ve atletleri ağırlayacak. 17 gün sürecek olimpiyatlarda, 33 spor dalında gerçekleştirilecek 339 müsabakada binlerce sporcu yarışacak.

Hazırlıklar sürüyor

Dünyanın dört bir tarafından gelecek sporcuların barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Olimpiyat Köyü'nün inşası hızla sürerken, müsabakalara ev sahipliği yapacak 42 farklı tesiste olası lojistik sorunlara karşı deneme etkinlikleri gerçekleştirilecek. Organizasyon Komitesi, olası senaryoları önceden görerek etkinliklerin aksamaması için önlem alacak.

Aşırı sıcak korkutuyor

Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve ilgili kuruluşlar, sıcak çarpmasına karşı alınacak önlemler üzerinde çalışırken, trafik sıkışıklığının azaltılmasına yönelik tedbirler üzerinde yetkililerin mesaisi de sürüyor. Olimpiyatlara tam 1 yıl kala, 100 bin gönüllü ile nasıl bir çalışma programının hayata geçirileceği de Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin ele alması gereken önemli konuların başında geliyor.

Kaynak: İHA