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Japonya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın Çiba eyaletinde yerel saatle 01.57'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Japonya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Çiba eyaletinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın Çiba eyaletinde yerel saatle 01.57'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Hokuseibu bölgesi olduğu ve 70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ajans, depremin tsunami riski oluşturmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA




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