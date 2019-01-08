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Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Japonya'nın güneydoğu sahilleri açıklarında 6.4'lük bir deprem oldu.

Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları kurumu, Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Japonya'nın güneydoğu sahilleri açıklarında meydana gelen bu deprem Güney Kore'den de hissedildi.


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