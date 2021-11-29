İstanbul18 °C
İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İDO ve BUDO seferleri ne zaman başlayacak?Son dakika | CHP'li Mehmet Sevigen partiden ihraç edildi!CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç BiyografisiSon dakika! Kollar yeniden sıvanıyor! Biontech, yeni varyant Omicron için özel aşı geliştirileceğini açıkladı!CHP'li belediyeye gözaltı şoku! Hakkında cinsel taciz davası açılmıştı! Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 kişi gözaltında!Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem!Kourtney Kardashian kızının yanında olmasına aldırış etmedi! Nişanlısı Travis Barker'le rahat durmadılar!Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka BayramıSon Dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldıSon dakika! Şiddetli fırtına can aldı! İstanbul'da üzerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti!