Japonya'da çalışma arkadaşı virüse yakalanan kabine üyesi evden çalışıyor

TOKYO (AA) - Japonya'da, Abe Şinzo hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi, yakın çalışma arkadaşlarından birinin virüs testinin pozitif çıktığını belirterek evden çalışmaya başladığını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, düzenleyeceği planlı basın toplantısı iptal edilen kabine üyesi Nişimura, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Nişimura, "Kovid-19'dan sorumlu kabine sekretaryasının bir üyesi virüse yakalandı. Benim semptomum yok ve iyiyim, ne olur ne olmaz diye evde kalacağım." ifadesini kullandı.

Sekretaryada görevli personelin, geçen hafta pazar günü Tokyo Üniversitesi hastanesini ziyaret eden Nişimura'ya eşlik ettikten iki gün sonra ateşlenerek hastaneye başvurduğu ve dün Kovid-19 teşhisi konulduğu kaydedildi.

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 328 artışla 13 bin 903'e, ölü sayısı 6 artarak 364'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 3 bin 836, Osaka'da 1446, Kanagawa'da 938, Çiba'da 799, Saitama'da 797'ye çıktı.





Kaynak: AA