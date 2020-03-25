Japonya’da korona virüsü ölümleri 53’e yükseldi

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselirken, ülkedeki toplam vaka sayısı da bin 926'ya ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra pandemi halini alan korona virüsü salgını Japonya'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkedeki ölü sayısı 53'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 10 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Vaka sayısı yükseliyor

Japonya'da şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayı ise bin 926'ya ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bin 214 kişinin korona virüsüne yakalandığı bildirildi.

65 hastanın durumu ağır

10'u karantina gemisinin yolcuları arasından olmak üzere 65 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek 590'ı aynı gemiden toplam 891 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA