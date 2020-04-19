Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti
TOKYO (AA) - Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 514’e ulaştı.Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 sebebiyle son bir günde 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 249’a çıktı.Yeni 107 vakanın tespit edildiği başkent...
TOKYO (AA) - Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 514’e ulaştı.
Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 sebebiyle son bir günde 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 249’a çıktı.
Yeni 107 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo’da virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 bin 82 oldu.
Japonya’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı da son 24 saatte 11 bin 514’e ulaştı.
Vaka sayıları, Osaka’da 1211, Kanagawa’da 782, Çiba’da 682 ve Saitama’da 660’a yükseldi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT