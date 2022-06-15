Japonya'da satılan karpuzun fiyatı cep yakıyor! 4 bin doları geçti!

Japonya'da satılan karpuzların fiyatları adeta cep yakıyor. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Densuke karpuzu, sezonun ilk hasadında 600 bin yene yani yaklaşık olarak 4 bin 500 dolara satıldı. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hokkaido'daki Toma bölgesine özgü Densuke karpuzları, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

55 BİN KARPUZUN SATIŞI GERÇEKLEŞECEK

Toma'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan açılış mezadında bir Densuke karpuzu 600 bin yene satıldı. Karpuz yetiştiricileri bu yıl 55 bin karpuzun ülke içi satışını planlıyor.

Siyaha yakın dış kabuk rengiyle tanınan Densuke karpuzunun, aynı bölgede geçen yıl sezon açılışında 750 bin yene alıcı bulduğu biliniyor.