Japonya’da sel: 3 ölü

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybederken, bin 200 bina sular altında kaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Japonya’da sel: 3 ölü

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi hayatını kaybederken, bin 200 bina sular altında kaldı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde 8 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin bilançosu netleşmeye başladı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, İbaraki eyaletindeki Kitaibaraki ve Hitachiota şehirlerinde sel sularına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Chiba eyaletindeki Otaki kasabasında ise hasar tespiti yapan bir polisin çatıdan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Fukushima eyaletinde toplam bin 200 binanın sular altında kalırken, İbaraki eyaletinde 157, Chiba eyaletinde ise 37 bölgede heyelan meydana geldi. Arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, can kaybı sayısının ise artabileceği kaydedildi.

8 Eylül'de Japonya'ya yaklaşan Yun-yeung Tropikal Fırtınası, ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olmuştu. En az 78 bin 418 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, bazı tren seferleri iptal edilmişti. Tokai Bölgesi'nden karaya çıkabileceği açıklanan fırtına, karaya çıkmadan etkisini yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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