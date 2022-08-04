Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

Japonya’da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bu sabaha karşı birçok bölge için 1'inci derece sel ve heyelan riski uyarısında bulundu.

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Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışlar bu kez ülkenin Fukui, Yamagata, Niigata, Fukushima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerini de etkiledi.

Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bu sabaha karşı birçok bölge için 1'inci derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınlarken, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nehirlerdeki su seviyesinin kritik düzeye ulaşmasına neden oldu.

Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

KIRSAL KESİMDE TOPRAK KAYMALARI GERÇEKLEŞTİ

Şiddetli yağış ve nehir taşkınları bazı bölgelerde su baskınlarına sebep olurken, selin meydana geldiği bölgelerde araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar amatör kameralara yansıdı. Ayrıca kırsal kesimlerde meydana gelen toprak kaymaları da ulaşımda aksamalara neden oldu.

Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

TÜM SEFERLER ASKIYA ALINDI

Demiryolu ulaşımını da etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Yamagata hızlı tren hattı üzerindeki Fukushima İstasyonu ile Shinjo İstasyonu arasındaki tüm seferler geçici olarak askıya alındı.

Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, muhtemel ani sel baskınlarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

Japonya'da sel felaketi! Nehirler taştı, su baskınları yaşandı

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