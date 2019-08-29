Japonya’da sel felaketinde ölü sayısı 3’e yükseldi

Japonya'da iki gündür etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Japonya'da dün başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı felaketin ikinci gününde 3'e yükseldi. Yağış, Japonya'nın batısında bugün de etkisini sürdürdü. Kyushu'nun kuzeyindeki Saga, Fukuoka ve Nagazaki eyaletlerinde bulunan 400 binden fazla kişi için tahliye emirleri yayınlandı. Saga Eyaleti'ndeki tahliyeler Imari, Takeo, Arita, Omachi ve Kouhoku şehirlerini kapsarken, Fukuoka'daki tahliye emirlerinden ise Tahume ve Asakura şehirleri ile Toho Köyü etkilendi. Nagazaki'deki, Sasebo ve Matsuura şehirleri için de tahliye emri verildi.

Riskli kesimlerdeki yerel yetkililer gün boyu bölge sakinlerini tahliye merkezlerine yönelmeye çağırdı. Halka bulundukları yerden ayrılmama çağrısı yapılırken, bölge sakinlerine sel riski ile karşılaşmaları halinde bulundukları binaların güvenli bölümlerine sığınmaları tavsiye edildi.

Hastaneyi su bastı

Şiddetli yağmur Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesindeki bir hastanenin ilk katını sular altında bıraktı. Omachi Kasabası'ndaki Juntendo Hastanesi yetkilileri, 184 kişinin binanın üst katlarında mahsur kaldığını bildirdi.

Yağışlar etkisini sürdürüyor

Japonya'da çarşamba itibariyle başlayan şiddetli yağış nedeniyle sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmiş, sel nedeniyle dün 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Polis, Saga Eyaleti'ndeki Takao şehrinde su basan bir evde, yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Dün yağıştan etkilenen bölgelerde yayınlanan tahliye emirleri ve tahliye tavsiyelerinden 1.6 milyon kişi etkilenmişti. Büyük maddi hasara da neden olan yağış nedeniyle, kara ve demiryolu ulaşımında kısmi aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: İHA