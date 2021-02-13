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Japonya'da şiddetli deprem: 7,1 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... Japonya'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.

Japonya'da şiddetli deprem: 7,1 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

BAŞKENTTE DE HİSSEDİLDİ

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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