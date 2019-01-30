Japonya’da şoförün gözüne lazer tutan kişi gözaltında

Japonya'da bir otobüs şoförünün gözüne lazer tutan şahıs gözaltına alındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Meguro bölgesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerçekleşen olayda, bir kişi otobüsü başka sürücüye devretmek üzere durağa park eden otobüs şoförünün gözüne lazer ışığı tutmuştu. Kısa süreli görme sorunu yaşayan şoför, olay yerinden ayrılmıştı. Tokyo polisi, 38 yaşındaki adı açıklanmayan şüpheliyi kamera görüntülerinden tespit etti. Şoföre saldırmak ve kamu hizmetlerini engelleme şuçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı. Suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüpheli, eylemi "otobüsün aracının geçişini engellediği gerekçesiyle" gerçekleştirdiğini söyledi.

Japon polisi, bazı lazer işaretleyicileri devlet güvenlik standartlarını ihlal edebilecek seviyede ışık yansıttığı için, benzer vakalara sıkı denetim uyguluyor.

Kaynak: İHA