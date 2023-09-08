Japonya’da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya'da yaklaşarak şiddetli yağışlara yol açan Yun-yeung Tropikal Fırtınası sonucu nehirler taştı, birçok bölgede su baskınları yaşandı, sürücüler yollarda kaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Japonya’da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya'da yaklaşarak şiddetli yağışlara yol açan Yun-yeung Tropikal Fırtınası sonucu nehirler taştı, birçok bölgede su baskınları yaşandı, sürücüler yollarda kaldı. En az 78 bin 418 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, bazı tren seferleri iptal edildi.

Japonya'ya yaklaşan Yun-yeung Tropikal Fırtınası, Kanto bölgesi başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) sabah saatlerinde Shizuoka eyaleti açıklarından kuzeye ilerlediğini duyurduğu fırtına, henüz karaya çıkmadan birçok bölgede şiddetli yağışlara yol açtı. Chiba eyaletinde nehir taşkınları meydana gelirken, yollar ve demiryolu hatları sular altında kaldı. Tren işletmecisi JR, birçok tren seferinin askıya alındığını ya da geciktiğini açıkladı. Bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı. Chiba eyaletinde en az 40 bin 84 hanede yaşayan 78 bin 418 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Karaya çıkabilir

Japonya Meteoroloji Ajansı fırtınanın gece saatlerinde ülkenin Tokai bölgesinden karaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Riskli bölgelerde yaşayanlara güncel tahliye bilgilerini takip etme uyarısı yapılırken, muhtemel sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısında bulunuldu.

Japonya’da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya’da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya’da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Japonya’da tropikal fırtına alarmı: Nehirler taştı, sürücüler yolda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!