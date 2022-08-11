Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

Japonya’da korkutan bir yangın faciası meydana geldi. Japonya'nın Kitakyushu şehrinde tarihi çarşıda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

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Japonya'nın Fukuoka eyaletindeki Kitakyushu kentinde tarihi çarşıda korkutan bir yangın meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerine dün Tanga İchiba adlı alışveriş kompleksindeki bir işletmenin mutfağında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

40 İTFAİYE ARACI SEFERBER OLDU

Alınan bilgilere göre, kısa sürede bölgeye ulaşan 40 itfaiye aracı ve onlarca personel alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

6 SAAT BOYUNCA SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM ETTİ

Bölgedeki bir sinema salonuna da sıçrayan alevler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

100 yıllık çarşının 2 bin metrekarelik bölümünün yangında kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

42 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ

Kitakyushu şehrindeki "Tanga İchiba" adlı çarşıda geçtiğimiz nisan ayında da yangın çıkmış ve 42 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti. Yangının gece saatlerinde çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı.

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

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