Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü

Japonya'nın Fukuoka eyaletindeki Kitakyushu kentinde tarihi çarşıda korkutan bir yangın meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerine dün Tanga İchiba adlı alışveriş kompleksindeki bir işletmenin mutfağında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

40 İTFAİYE ARACI SEFERBER OLDU

Alınan bilgilere göre, kısa sürede bölgeye ulaşan 40 itfaiye aracı ve onlarca personel alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

6 SAAT BOYUNCA SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM ETTİ

Bölgedeki bir sinema salonuna da sıçrayan alevler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

100 yıllık çarşının 2 bin metrekarelik bölümünün yangında kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

42 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ

Kitakyushu şehrindeki "Tanga İchiba" adlı çarşıda geçtiğimiz nisan ayında da yangın çıkmış ve 42 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti. Yangının gece saatlerinde çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı.

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