Japonya’daki ABD üssünün taşınma planı sekteye uğradı

Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD'ye ait Futenma Hava Üssü'nün taşınma sürecinin 12 yılı bulabileceği ve beklenenden daha fazla paraya mal olabileceği açıklandı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Okinawa'daki Futenma Hava İstasyonunun, adanın Nago şehrindeki Henoko bölgesine taşınmasına dair sürecin öngörülenden fazla zaman ve paraya mal olabileceğini açıkladı. İnşaat mühendisleri ve jeoloji uzmanlarının yaptığı toplantıda, revize edilmiş inşaat süresi ve maliyet planı gündeme gelirken, yeni tesisin maliyetinin öngörülenden 2,5 kat daha fazla tutara ulaşarak 8,5 milyar doları bulabileceği ifade edildi.

Taşınma süreci 12 yılı bulacak

Ayrıca, 2013 yılındaki plana göre 2022'ye dek tamamlanması öngörülen taşınma sürecinin, Japonya Savunma Bakanlığının daha sonra tespit ettiği kapsamlı toprak iyileştirme çalışmaları ihtiyacı nedeniyle gecikeceği öğrenildi. Toprak iyileştirme ve arazi ıslahı çalışmaları için gereken 9 yıl 3 aylık süre dahil olmak üzere, planın tamamlanmasının 12 yılı bulabileceği belirtildi. Üssün taşınma sürecinin 2030'lu yıllarda sona ereceği bildirildi.

Gecikmenin bir nedeni de yerel muhalefet

Japonya'da merkezi hükümet ve Okinawa yerel hükümetini karşı karşıya getiren Ginowan şehrindeki ABD Deniz Kuvvetleri Futenma Hava İstasyonunun taşınma sürecine, adadaki yerel halk da karşı çıkıyor. Yerel hükümetin ve halkın, inşaat planının iptali için yasal yollara başvurmasına kesin gözüyle bakılırken, adli sürecin de planda gecikmeye neden olabileceği öngörülüyor.

Bölge halkı ve hükümet karşı karşıya

Amerikan üslerinin varlığı, gürültü, uçak kazaları ve güvenlik kaygısı gibi sorunlardan şikayet eden Okinawa halkı tarafından zaman zaman protestolara neden oluyor. Davalara konu olan Futenma Hava İstasyonunun adanın başka bölgesine taşınması planına da karşı olan halk, bölgenin askeri varlıktan tamamen arındırılmasını isterken, hükümet kanadı ise güvenlik gerekçesi ile bunun mümkün olmadığını dile getiriyor.

Öte yandan Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor.

Kaynak: İHA