  1. FOTO GALERİ

  2. GÜNDEM

  3. Japonya'daki G-20 zirvesinden samimi kareler

Japonya'daki G-20 zirvesinden samimi kareler

Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya liderleriyle samimi fotoğrafları paylaşıldı.

Japonya'daki G-20 zirvesinden samimi kareler 1114

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu. 