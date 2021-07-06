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Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Japonya'da meydana gelen şiddetli yağış sonucu ortaya çıkan sel ve heyelan felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Yapılan bilgilendirmeye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Kaybolan 29 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Japonya'da geçtiğimiz cumartesi gününde meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ilk 72 saati kritik olarak belirtmişti ve o süre bu sabah itibariyle sona erdi. 

Atami kentinde ulaşılan cansız bedenle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Arama kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpeklerle birlikte devam ediliyor.

Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

29 KİŞİYE HALA ULAŞILAMADI

Bölgede toplamda 215 kişinin yaşadığı açıklanırken kendisinden haber alınamayan 29 kişinin olduğu bildirildi. Aranan kişilerden bazılarının adres bildirimi yapmadan bölge değişikliği yapmış olabileceğini bildiren yetkililer listede ismi olan kişileri tanıyanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre yağışlar sürmeye devam edecek. Uzmanlar yağışın etkisiyle toprak kaymalarının olabileceği ve bu konuda hem arama çalışmalarında bulunanların hem de çevre sakinlerinin dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

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