Japonya’daki yangında ölenlerin sayısı 25’e yükseldi (4)
Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Japonya'da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Kyoto şehrindeki "Kyoto Animasyon" isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.
Kyoto Animasyon, 1981'den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.
DHA
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