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Japonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Japonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Japonya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Japonya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Japonya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Japonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Japonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Japon Denizi'nden Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne ve Tayvan'a kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir.

Japonya'nın Başkenti?

“Tokyo” şehri Japonya'nın başkentidir.

Japonya'nın Para Birimi Nedir?

“Yen”Japonya'nın para birimidir.

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Japonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Japonya'nın telefon alan kodu : + 81

Japonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Japonya

Japonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tokyo

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Japonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Japan

Japonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tokyo

Japonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tōkyō

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Japonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Nippon - Nihon

Japonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Japonca (Kanji/Hiragana/Katakana)

Japonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Japonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Japonya'nın Bayrağı Nasıldır?

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