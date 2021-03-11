Japonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Japonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Japon Denizi'nden Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne ve Tayvan'a kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir.

Japonya'nın Başkenti?

“Tokyo” şehri Japonya'nın başkentidir.

Japonya'nın Para Birimi Nedir?

“Yen”Japonya'nın para birimidir.

Japonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Japonya'nın telefon alan kodu : + 81

Japonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Japonya

Japonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tokyo

Japonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Japan

Japonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tokyo

Japonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tōkyō

Japonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Nippon - Nihon

Japonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Japonca (Kanji/Hiragana/Katakana)

Japonya'nın Bayrağı Nasıldır?