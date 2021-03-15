Japonya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Japonya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Japon Denizi'nden Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne ve Tayvan'a kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir.

Japonya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Japonya, 126476591 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0162 olduğu görülmektedir.

Japonya'nın Müslüman Nüfus sayısı 183000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Japonya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Japonya'nın yüz ölçümü 374200 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Japonya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13430 km² Karasal Alan : 364485 km²

Japonya'nın Haritadaki Yeri / Konumu