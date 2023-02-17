Jared Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jared Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jared Thompson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jared Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jared Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jared Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jared Thompson 23 Şubat 1999 tarihinde Swindon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jared Kyle Thompson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jared Thompson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CREST SMG Ltd yapmaktadır. Jared Thompson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jared Thompson'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jared Thompsonboyu ve yaşı kaç

Jared Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jared Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jared Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jared Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2017 yılında Chelsea U23

28 Temmuz 2017 yılında Chippenham

31 Mayıs 2018 yılında Chelsea U23

1 Ocak 2019 yılında Warrenpoint

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea U23

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2020 yılında Exeter City

20 Eylül 2020 yılında Brentford B

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Vendsyssel FF

Jared Thompson kimdir

Jared Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jared Thompson şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Swindon Town (-2012), Chelsea FC (2012-2017)

Jared Thompson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jared Thompson nereli

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