Jared Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jared Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jared Ulloa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jared Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jared Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jared Ulloa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jared Ulloa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jared Ulloa 8 Haziran 2002 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Jared Leonardo Ulloa Bazán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jared Ulloa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Jared Ulloa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jared Ulloa'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jared Ulloa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaredulloab/

http://www.facebook.com/jared2008

Jared Ulloa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jared Ulloa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Jared Ulloa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jared Ulloa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sp. Cristal II

27 Ocak 2021 yılında Valour FC

31 Aralık 2021 yılında Sp. Cristal II

16 Mart 2022 yılında Cusco FC

2 Şubat 2023 yılında Valour FC

Jared Ulloa kimdir

Jared Ulloa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jared Ulloa şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia César Antonio UCV de Piura (2015), Academia San Antonio de Piura (2015-2016), Sporting Cristal (2017-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jared Ulloa nereli

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