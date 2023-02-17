Jari Breugelmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jari Breugelmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jari Breugelmans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jari Breugelmans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jari Breugelmans 10 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jari Breugelmans Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Sport Management N.V. yapmaktadır. Jari Breugelmans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Jari Breugelmans'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jari Breugelmans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jari Breugelmans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jari Breugelmans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jari Breugelmans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dessel Sp. Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Dessel Sp. U17

1 Temmuz 2011 yılında Dessel Sp. U19

1 Temmuz 2012 yılında Dessel U21

1 Temmuz 2013 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2023 yılında KSK Retie

Jari Breugelmans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jari Breugelmans şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Retie SK (1999-2004), PSV Eindhoven (2004-2008), Dessel Sport (2008-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.