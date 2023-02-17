Jari Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jari Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jari Jacobs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jari Jacobs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jari Jacobs 1 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jari Jacobs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jari Jacobs, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jari Jacobs'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jari Jacobs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jari Jacobs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jari Jacobs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jari Jacobs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KFC Eppegem

1 Temmuz 2018 yılında FC Melsbroek

1 Temmuz 2019 yılında KVK Ninove

Jari Jacobs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jari Jacobs şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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