Jarles Baiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarles Baiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarles Baiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarles Baiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarles Baiano 16 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jarles Pereira de Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarles Baiano Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jarles Baiano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jarles Baiano'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jarles Baiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarles Baiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jarles Baiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarles Baiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2022 yılında Jaguaré-ES

10 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Jarles Baiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarles Baiano şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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