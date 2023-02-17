Jarne Derie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarne Derie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarne Derie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarne Derie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarne Derie 17 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarne Derie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jarne Derie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına - tarihinde katılmıştır. Jarne Derie'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jarne Derie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarne Derie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jarne Derie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarne Derie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarne Derie şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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