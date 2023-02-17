Jaro Brabants Dhooghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaro Brabants Dhooghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaro Brabants Dhooghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaro Brabants Dhooghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaro Brabants Dhooghe 24 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaro Brabants Dhooghe Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaro Brabants Dhooghe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaro Brabants Dhooghe'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaro Brabants Dhooghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaro Brabants Dhooghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jaro Brabants Dhooghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaro Brabants Dhooghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

Jaro Brabants Dhooghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaro Brabants Dhooghe şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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