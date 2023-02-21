Jaromir Srubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaromir Srubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaromir Srubek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaromir Srubek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaromir Srubek 21 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaromír Srubek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaromir Srubek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jaromir Srubek'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaromir Srubek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaromir Srubek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaromir Srubek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaromir Srubek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ostrava U19

12 Şubat 2019 yılında Slovacko B

1 Ocak 2021 yılında Slovacko

5 Ağustos 2021 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2023 yılında Slovacko

Jaromir Srubek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaromir Srubek şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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